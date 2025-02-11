شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ مريض ثلاثيني باستخراج 140 حصوة من القناة المرارية في مستشفى ينبع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن فريق طبي متخصص في مستشفى ينبع العام من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من العمر، كان يعاني من آلام حادة والتهابات متكررة في المرارة والبنكرياس، إضافة إلى انسداد مزمن في القنوات الصفراوية.



وأوضح تجمع المدينة المنورة الصحي بان الفحوصات الطبية أظهرت وجود التهاب شديد نتيجة تراكم الحصوات داخل القناة المرارية، مما استدعى تدخلاً جراحياً عاجلاً.

وبفضل مهارة الفريق الطبي، أُجريت العملية باستخدام تقنية المنظار الجراحي، ما ساعد في تقليل المضاعفات وتسريع التعافي.



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وخلال الإجراء الجراحي الناجح، تمكن الأطباء من استخراج 140 حصوة، ليتماثل المريض للشفاء ويخضع للمراقبة الطبية حتى استقرار حالته، قبل مغادرته المستشفى وهو بصحة جيدة.