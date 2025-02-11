تنظم هيئة تطوير ‎محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية مسيرة "كات ووك" العالمية CAT WALK 2025

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واشتملت الفعالية على جناح للمحمية، وأنشطة تفاعلية، وجناح النمر العربي، ومضمار المشي، وركن التوعية بالنمور السبعة المهددة بالإنقراض، بالإضافة إلى منطقة الطفل، حيث شاركت في الفعالية 12 جهة حكومية وأهلية بمنطقة حائل و11 جهة بمنطقة الجوف.
جدير بالذكر أن فعالية "كات ووك" مسيرة توعوية تنظم سنوياً وتستهدف نشر الوعي بترابط الرفاهية الجماعية مع الكائنات من حولنا، بالإضافة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضة المشي لمسافة تصل لــ7 كيلومترات. وتسهم المشاركة في مبادرة "كات ووك" في تعزيز نمط الحياة الصحي، والتوعية بأهمية الحفاظ على القطط البرية السبعة المهددة بالانقراض وهي: "اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، وأسد الجبال".
ويأتي تنظيم الهيئة للفعالية ضمن جهودها ومشروعاتها لحماية الكائنات المهددة بالانقراض والمحافظة على التنوع البيولوجي ورفع مستوى الوعي البيئي وإشراك مختلف شرائح المجتمع المحلي في جهود المحافظة على البيئة والحياة الطبيعية وحمايتها.
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