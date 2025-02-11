شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير الناس من ظاهرة التسول.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل

خطورة ظاهرة التسول

التحذير من المتسولين

الدمام - شريف احمد - أصدر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ توجيهًا لخطباء الجوامع بمختلف مناطق المملكة.وتضمن التوجيه تخصيص خطبة الجمعة المقبلة الموافق الخامس عشر من شهر شعبان 1446 هـ، لتحذير الناس من خطورة ظاهرة التسول والتعاطف مع المتسولين، وبيان أنها دخيلة على المجتمع السعودي، وقد يقف خلفها أفراد وجهات خارجية.كما تضمن التوجيه الصادر لخطباء الجوامع بأهمية التأكيد على المصلين بأن يبذل المسلم غاية جهده في تحرّي المحتاجين للزكاة والصدقة، الذين يمنعهم الحياء والعفة من سؤال الناس، وأن لا تدفع الزكاة إلا لمستحقيها.كما اشتمل التوجيه على ضرورة أن يبين الخطباء للناس بأن أكثر من يمارس مهنة التسول، هم من الوافدين الذين يتظاهرون بالحاجة والعوز.وأضاف: وأن الشريعة الإسلامية تحث الإنسان على العمل ولو كانت أجرته قليلة خير من سؤال الناس، وأن الإنسان القادر على العمل والاكتساب لا تحل له الصدقة والاستدلال في ذلك بما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.كما تضمن توجيه الوزير آل الشيخ لخطباء الجوامع على أهمية تحذيرهم للناس من التعاطف مع المتسولين وبيان خطر ذلك على الوطن اجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا.وذلك لأن الكثير من هؤلاء المتسولين يستخدموا من أفراد وجهات خارجية، بهدف جمع الأموال بطرق غير مشروعة.كما اشتمل التوجيه كذلك، التأكيد مجددًا على الأئمة والخطباء والمؤذنين بمنع أي شخص من التسول داخل المسجد، أو في محيطه ومن ثم إبلاغ الجهات الأمنية فورًا عند ملاحظة شيء من ذلك.