شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين مُتنزّه ومطل غميقة بارتفاع 225م في الليث والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.