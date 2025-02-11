- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. تدشين مُتنزّه ومطل غميقة بارتفاع 225م في الليث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - افتتح محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني؛ وبحضور وكيل الأمين لبلديات المحافظات محمد الزهراني مُتنزّه ومطل غميقة على مساحة 12184 متر مربع بارتفاع 225م عن سطح البحر؛ وبتكلفة إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين وثلاثمائة ألف ريال.
ويشتمل المشروع على حديقة عامة وإطلالة على وادي الليث دائم الخضرة؛ ويتكون من مُسطحاتٍ خضراء؛ ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال؛ وجلسات عائلية؛ وشلال مائي؛ وسور GRC للحماية؛ وأعمدة إنارة للموقع؛ وممرات مشاة؛ ومواقف للسيارات بمساحة 1300م2؛ كما يحوي مواقع للاستثمار؛ ومصلى ودورات مياه.
كما افتتح محافظ الليث مشروع المسار الرياضيّ بغميقة الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع؛ بتكلفةٍ إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال.
ويتكون المشروع من أربعة مسارات للمشي من الإكريلك بعرض 6 م.؛ وطول 1000 م.ط؛ ومسار للدراجات الهوائية بعرض 3م وطول 1000 م.ط؛ وأجهزة رياضية بعدد 42 جهازًا لمرتادي المسار.
كما يحوي حواجز للحماية؛ وأرضيات رخام؛ وأرصفة وبلدورات وانترلوك؛ وتكسيات حجرية لحماية الممشى؛ وأعمال تشجير؛ وأعمدة إنارة ديكورية؛ ومقاعد للجلوس؛ ومواقف سيارات.
أيضًا دشّن محافظ الليث مُبادرة "غميقة أجمل" والتي تُنفذها بلدية غميقة بالشراكة مع جمعية التنمية بغميقة.
وتهدف إلى تعزيز الوعي المُجتمعي بأهمية الحفاظ على المُمتلكات العامة؛ وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري عبر جهود تطوعية ومشاركة مجتمعيةٍ واسعة.
وتُسهم في بناء مجتمعٍ حيويّ ويعود أثرها بالنّفع على المُستفيدين والهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة المجتمعية؛ وتفعيل الدور التوعوي والتأهيلي والتثقيفي.
ونوهُّ محافظ الليث بالدِّعم السخيّ من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في مختلف مجالات جوانب التنمية والخدمات البلدية.
وأوضح أنه انطلاقًا من خُطط البلدية في تحسين وتجويد خدماتها بما يتوافق رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة فقد عملت على إجراء مُسوحات ميدانية للوصول إلى تلك المُستهدفات وتوفير خدمات بلدية ذاتِ جودةٍ عالية.
وأشار إلى أن البلدية تُقدم خدماتها لخمسة مراكز وعدد من القرى التابعة لنطاقها؛ وهو ما يتطلب توفير مُتنزهات وأماكن ترفيه تستهدف فئة الشباب وتتناسب مع اهتماماتها.
هذا إضافةً إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالخدمات؛ وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها؛ والمواقع الاستثمارية المطروحة خلال عام 2025م؛ والتي سيكون لها الأثر الإيجابي لجودة الحياة.
ويشتمل المشروع على حديقة عامة وإطلالة على وادي الليث دائم الخضرة؛ ويتكون من مُسطحاتٍ خضراء؛ ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال؛ وجلسات عائلية؛ وشلال مائي؛ وسور GRC للحماية؛ وأعمدة إنارة للموقع؛ وممرات مشاة؛ ومواقف للسيارات بمساحة 1300م2؛ كما يحوي مواقع للاستثمار؛ ومصلى ودورات مياه.
المشروعات التنمويّة في الليثودشّن محافظ الليث عدد من المشروعات التنمويّة بالمراكز والقرى التابعة لنطاق بلدية غميقة، شملت إنشاء وتجهيز ثلاثة ملاعب رياضيّة بمساحةٍ إجمالية بلغت 3500م2.
كما افتتح محافظ الليث مشروع المسار الرياضيّ بغميقة الذي يتربع على مساحة إجمالية تبلغ 22 ألف متر مربع؛ بتكلفةٍ إجمالية تجاوزت ثلاثة ملايين وتسعمائة ألف ريال.
ويتكون المشروع من أربعة مسارات للمشي من الإكريلك بعرض 6 م.؛ وطول 1000 م.ط؛ ومسار للدراجات الهوائية بعرض 3م وطول 1000 م.ط؛ وأجهزة رياضية بعدد 42 جهازًا لمرتادي المسار.
كما يحوي حواجز للحماية؛ وأرضيات رخام؛ وأرصفة وبلدورات وانترلوك؛ وتكسيات حجرية لحماية الممشى؛ وأعمال تشجير؛ وأعمدة إنارة ديكورية؛ ومقاعد للجلوس؛ ومواقف سيارات.
المارثوان الرياضي في الليثوأطلق المحافظ المارثوان الرياضي لمسافة 100 متر بمشاركة من المجتمع المحلي؛ كما أطلق مُبادرة "امشي30" نفذّتها بلدية غميقة بالشّراكة مع جمعية رؤية شباب الرياضية بغميقة؛ ومُبادرة "خطواتك ميزان صحتك" بالشراكة بين بلدية غميقة والمركز الصحي بغميقة وجمعية ترياق للخدمات الصحية بغميقة.
أيضًا دشّن محافظ الليث مُبادرة "غميقة أجمل" والتي تُنفذها بلدية غميقة بالشراكة مع جمعية التنمية بغميقة.
وتهدف إلى تعزيز الوعي المُجتمعي بأهمية الحفاظ على المُمتلكات العامة؛ وإزالة التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري عبر جهود تطوعية ومشاركة مجتمعيةٍ واسعة.
رفع مستوى جودة الحياة في السعوديةوفي سياق مُتصل شهد محافظ الليث توقيع اتفاقية شراكة مُجتمعيّة لتعزيز الجهود ودعم تهيئة البيئة التنمويِّة بين بلدية غميقة وجمعية آمال لذوي الإعاقة بالمحافظة.
وتُسهم في بناء مجتمعٍ حيويّ ويعود أثرها بالنّفع على المُستفيدين والهادفة إلى رفع مستوى جودة الحياة المجتمعية؛ وتفعيل الدور التوعوي والتأهيلي والتثقيفي.
ونوهُّ محافظ الليث بالدِّعم السخيّ من القيادة الرشيدة -حفظها الله- في مختلف مجالات جوانب التنمية والخدمات البلدية.
تطوير الخدمات البلديةوأشاد رئيس بلدية غميقة المهندس عبد الله السيد بالتوجيه والمتابعة من أمين جدة ومحافظ الليث؛ والدعم الذي تجده المحافظة ومراكزها لتطوير الخدمات البلدية وشموليتها.
وأوضح أنه انطلاقًا من خُطط البلدية في تحسين وتجويد خدماتها بما يتوافق رؤية المملكة 2030 وبرنامج جودة الحياة فقد عملت على إجراء مُسوحات ميدانية للوصول إلى تلك المُستهدفات وتوفير خدمات بلدية ذاتِ جودةٍ عالية.
وأشار إلى أن البلدية تُقدم خدماتها لخمسة مراكز وعدد من القرى التابعة لنطاقها؛ وهو ما يتطلب توفير مُتنزهات وأماكن ترفيه تستهدف فئة الشباب وتتناسب مع اهتماماتها.
هذا إضافةً إلى العمل على تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالخدمات؛ وعدد من المشروعات الجاري تنفيذها؛ والمواقع الاستثمارية المطروحة خلال عام 2025م؛ والتي سيكون لها الأثر الإيجابي لجودة الحياة.