زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب إقليم وزان بالمغرب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2025, 5:34 صباحاً

ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم وزان- شمال المغرب، مساء الإثنين. وأوضح المعهد الوطني للجيوفيزياء؛ التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني، أن الزلزال وقع على عُمق 20 كيلومتراً، ومركزه تمَّ تحديده بـ 34.954 درجة شمالاً وخط طول 5.635 درجة غرباً. ولم ترد معلوماتٌ فورية عن وقوع خسائر بشرية أو مادية من جرّاء الزلزال.

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