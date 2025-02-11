بالفيديو.. لحظة اصطدام طائرتَيْن في مطار أمريكي ومصرع وإصابة 4 أشخاص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 11 فبراير 2025, 5:15 صباحاً

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بمقتل شخصٍ على الأقل، واصابة آخرين، أمس الإثنين، باصطدام طائرتَيْن في مطار سكوتسديل بولاية أريزونا الأمريكية. وكشف فيديو مروّع عن لحظة اصطدام طائرة يملكها المطرب الأمريكي فينس نيل؛ ما أسفر عن مصرع الطيّار وإصابة امرأتَيْن كانتا على متن طائرة "نيل"، حسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية. وحسب موقع "الحرة"، قال ديف فوليو؛ قائد إدارة الإطفاء في سكوتسديل، إن شخصَيْن نُقلا إلى مراكز الصدمات، بينما تمّ نقل مصاب ثالث إلى المستشفى في حالة مستقرة. وأشار إلى أن شخصاً آخر لا يزال محاصراً داخل إحدى الطائرتَيْن، وفرق الإنقاذ تبذل كل ما في وسعها لإخراجه وإنقاذ حياته.

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