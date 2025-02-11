شكرا لمتابعة خبر عن الشيخ الشبل: الحجاب فريضة شرعية ومن ترفضه تعاند أمر الله .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - وجه الشيخ الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل نصيحة بشأن التعامل مع من ترفض الحجاب، مؤكدًا بأنه ليس مجرد عادة أو تقليد، بل هو حكم إلهي فرضه الله سبحانه وتعالى على النساء.

وأوضح الشيخ الشبل خلال استضافته عبر قناة «الرسالة»، أن وجوب الحجاب يتضاعف إذا أمر به الوالدان، حيث يجمع بين طاعة الله وبر الوالدين، استنادًا إلى قوله تعالى: “يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا”.

كما أشار إلى أن الحجاب أمر تعبدي لا ينبغي إثارة الخلاف حوله أو معاندته، داعيًا إلى الالتزام به امتثالًا لأمر الله واحترامًا لتوجيهات الوالدين.