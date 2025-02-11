شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور علي الصميلي يروي تاريخ اسم منطقة جازان ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تحدث أستاذ التاريخ الحديث الدكتور علي الصميلي عن تاريخ اسم منطقة “جازان” والفرق بين المسميات الأخرى للمدينة والمنطقة.

وقال الصميلي خلال لقاء مع برنامج في الصورة: “المدن في جازان سميت علي أسماء الأودية التي تقع عليها مدينة صابيا علي وادي صابيا، مدينة صامطة علي وادي صامطة، مدينة جازان علي وادي جازان وهي جازان العليا الواقعة شمال شرق مدينة أبوعريش”.

وتابع: “عندما يقولوا جازان العليا تمييزا لها جازان البندر أي جازان الحالية المدينة، وبندر تطلق على المنطقة الواقعة علي ساحل”.