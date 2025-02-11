شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس.. أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق عسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والقصيم والرياض، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية كما.

لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء منها، وعلى أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية للمملكة.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، قد تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة وجنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة، تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الشمالي، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.



حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الشمالي، ومع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 18-34 كم/ساعة، تصل سرعة الرياح إلى 50 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزأين الشمالي والأوسط.

أتربة مثارة

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أتربة مثارة اليوم الثلاثاء على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء، على حفر الباطن والخفجي والنعيرية وقرية العليا.



ضباب متباين الشدة

وتتمثل التأثيرات المصاحبة في رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.

تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض المناطق، وحتى الساعة 9 صباحًا على مناطق أخرى.

وتتمثل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن أخرى.

