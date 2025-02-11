شكرا لمتابعة خبر عن الوفد الطبي السعودي بدمشق يساعد طبيبة سورية بعلاج والدتها .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - استغلت طبيبة سورية تعمل في أحد المستشفيات المحلية وجود الوفد الطبي السعودي المتطوع في سوريا لعرض حالة والدتها التي تعاني من آلام شديدة في المفاصل.

وبعد استماع الوفد لتفاصيل الحالة، وافقوا على إجراء عملية تغيير المفصل لوالدتها في نفس المستشفى، مما جلب فرحة كبيرة للطبيبة وعائلتها.

يُذكر أن الوفد الطبي ، الذي يضم 61 طبيبًا، وصل إلى سوريا لإجراء عمليات جراحية في تخصصات عدة، في إطار أول حملة لعلاج المرضى من أصل 104 حملات مقررة.

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