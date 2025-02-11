شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض المناطق، وحتى الساعة 9 صباحًا على مناطق أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن أخرى.
مكة المكرمة: ميسان والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الجوف: القريات.
الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
وتشهد حفر الباطن وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 3 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجات.
وسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية.
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تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض المناطق، وحتى الساعة 9 صباحًا على مناطق أخرى.
وتتمثل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن أخرى.
أماكن انتشار الضبابالمنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعبيلة والعديد.
مكة المكرمة: ميسان والطائف.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
الجوف: القريات.
الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.
أمطار خفيفة على الشرقيةنبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
وتشهد حفر الباطن وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 3 صباحًا.
ويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.
أقل درجات الحرارةسجلت طريف أقل درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت طريف درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجات.
وسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية.
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