شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. ضباب متباين الشدة على أجزاء من 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

ضباب متباين الشدة

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أماكن انتشار الضباب

أمطار خفيفة على الشرقية

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أقل درجات الحرارة

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس منعلى أجزاء من 6 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاءتستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا على بعض المناطق، وحتى الساعة 9 صباحًا على مناطق أخرى.وتتمثل التأثيرات المصاحبة تدني مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في بعض الأماكن، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن أخرى.المنطقة الشرقية: الجبيل والخبر والدمام والقطيف ورأس تنورة والأحساء وبقيق والعبيلة والعديد.مكة المكرمة: ميسان والطائف.جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.عسير: النماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.الجوف: القريات.الباحة: العقيق والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.نبه المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من أمطار خفيفة على المنطقة الشرقية خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاءوتشهد حفر الباطن وقرية العليا أمطارًا خفيفة حتى الساعة 3 صباحًاويصاحب الأمطار رياح نشطة، وتدني مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعديةسجلت طريف أقل درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت طريف درجة مئوية واحدة تحت الصفروفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجاتوسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية