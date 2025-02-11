الجزائر تتضامن مع المملكة ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها

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لبنان تدين التصريحات الإسرائيلية

الدمام - شريف احمد - أعربت الجزائر عن استنكارها الشديد ورفضها لتصريحات رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المشينة تجاه المملكة العربية السعودية وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان اليوم، وقوفها الثابت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتضامنها معها ضد أي محاولة للمساس بسيادتها ووحدة ترابها.

أعربت الجمهورية اللبنانية عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الاحتلال، الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على أراضي المملكة العربية السعودية.

وأكدت وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها.



وشددت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية في بيان لها، على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيّما في لبنان.

وحثت على الدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدولية، ومبادرة السلام العربية الصادرة عن قمّة بيروت 2002 ما يعزز السلم والأمن الإقليمي والدولي.