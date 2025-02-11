شكرا لمتابعة خبر عن وصول عدد زوار موسم الرياض إلى 19 مليون زائر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، عن وصول عدد زوار “موسم الرياض” إلى 19 مليون زائر منذ انطلاقته في أكتوبر الماضي، في تأكيد جديد على النجاح الكبير الذي يحققه الموسم هذا العام.

ويواصل الموسم استقطاب الزوّار من داخل المملكة وخارجها، حيث تشهد مناطقه المختلفة إقبالًا كثيفًا، خاصة”بوليفارد وورلد”، و” بوليفارد رن واي”، و”بوليفارد سيتي”، التي تقدم تجارب متنوعة تلبي جميع الأذواق من الفعاليات الترفيهية إلى العروض الفنية والموسيقية، والألعاب بمختلف أنواعها.

وأسهمت الإجازات في تعزيز هذا الإقبال، حيث شهدت منطقة “ديونز أوف أريبيا” حضورًا لافتًا لعشاق التخييم والأجواء الشتوية، فيما استقطب “سوق الأولين”، الذي يُعد أحد المناطق المجانية، أعدادًا كبيرة من الزوار، إضافة إلى “معرض كريستيان ديور: مُصمم الأحلام”، الذي يستقبل الزوار في المتحف الوطني السعودي بالمربع، ويقدم مجموعة من أندر وأجمل الأزياء.

كما حظيت منطقة “ذا جروفز” بإقبال واسع، لما توفره من أجواء راقية ومطاعم تقدم أشهى الأطباق، إلى جانب العروض الموسيقية الحية والجلسات المميزة، ما يعكس تنوع الموسم وقدرته على تقديم تجارب استثنائية تناسب مختلف الفئات.

ويعكس هذا الرقم الكبير مدى الإقبال على الفعاليات العالمية التي يحتضنها الموسم، التي تشمل نزالات الملاكمة والمصارعة، والحفلات الموسيقية، والمطاعم الفاخرة، والحدائق الخلابة، إضافة إلى مناطق جديدة كليًا تقدم تجارب مبتكرة للزوار.