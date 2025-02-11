شكرا لمتابعة خبر عن الأمن البيئي: 400000 ريال عقوبة صيد النمر العربي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الاثنين، عقوبة صيد النمر العربي.

وقالت القوات الخاصة للأمن البيئي علي حسابها بمنصة إكس: تبلغ عقوبة صيد النمر العربي غرامة 400,000 ريال.

وكانت القوات الخاصة للأمن البيئي قد أشارت مسبقا أنه في حالة تكرار المخالفة خلال سنة، تغلظ العقوبة بغرامة تصل إلى 30 مليون ريال والسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.

يذكر أن الهيئة الملكية لمحافظة العُلا قد نظمت فعاليات ومبادرات مجتمعية بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للنمر العربي، الذي يوافق 10 فبراير من كل عام، وذلك ضمن جهودها المستمرة لحماية هذا الكائن المهدد بالانقراض، واستعادة التوازن البيئي في موائله الطبيعية.

وشملت الفعاليات “مسيرة يوم النمر العربي” بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة عليه، إضافةً إلى المباراة الافتتاحية الودية بين المدارس، إيذانًا بانطلاق دوري كرة القدم المدرسي، الذي يعزز روح الرياضة لدى الطلاب، ويرسّخ لديهم الوعي البيئي.

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