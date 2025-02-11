شكرا لمتابعة خبر عن قصة مواطن فقدت ابنته السمع فأنشأ جمعية لعلاج فاقدي السمع.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الرئيس التنفيذي لجمعية “أسمعك”، فهد السبيعي، قصة إنشاء الجمعية والتي بدأت عندما فقدت ابنة مواطن سمعها.

وأفاد السبيعي أن ابنة “نايف الوسمي” تعرضت لحادث سقوط تسبب بفقدانها لسمعها فقرر والدها قبل 15 عاما علاجها وبرغم أن عمليات زراعة القوقعة كانت موجودة بالمملكة إلا أن الكثير من المواطنين لم يعلموا ذلك فذهب “الوسمي” لعلاج ابنته للخارج، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية

وأضاف أنه علم بعد ذلك بأن العملية يتم إجرائها في المملكة، لذا قرر إنشاء جمعية “أسمعك” لعلاج فاقدي السمع، مشيرا إلى أن الجمعية ساهمت زراعة القوقعة لأكثر من 1900 مستفيد.