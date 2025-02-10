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السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش

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  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش 1/2
  • السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش 2/2

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول، 500 سلة غذائية في مناطق دواليا، وفيني شادر، وفيني بجمهورية بنغلاديش الشعبية، استفاد منها 2.500 فرد، وذلك ضمن مشروع توزيع السلال الغذائية لمتضرري الفيضانات والأعاصير في بنغلاديش.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز؛ لتوفير الأمن الغذائي في العديد من الدول الشقيقة والصديقة حول العالم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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