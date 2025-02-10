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شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. طريف تسجل أقل درجات الحرارة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس فقد سجلت طريف درجة مئوية واحدة تحت الصفر.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجات.
وسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 10 درجات مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر درجتان مئوية.
- سكاكا درجتان مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 12 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 6 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 15 درجة مئوية.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.
وفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجات.
وسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية.
درجات الحرارة الصغرىسجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 10 درجات مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر درجتان مئوية.
- سكاكا درجتان مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 12 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 6 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 15 درجة مئوية.
طقس بارديتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس بارد على أجزاء من شمال المملكة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.