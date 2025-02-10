شكرا لقرائتكم خبر عن تحت الصفر.. طريف تسجل أقل درجات الحرارة اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة الصغرى

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

درجات الحرارة الصغرى

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طقس بارد

المركز الوطني للأرصاد

حالة الطقس

الطقس بارد

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الرياح السطحية المثيرة للأتربة

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الدمام - شريف احمد - سجلت طريف أقل درجات الحرارة على مناطق المملكة اليوم الاثنين، وحسب تقريرعنفقد سجلت طريف درجة مئوية واحدة تحت الصفر.وفي المرتبة الثانية جاءت القريات بدرجتين مئوية، ثم تبوك وسكاكا وسجلتا 3 درجات.وسجلت رفحاء 4 درجات، وأخيرًا جاءت القيصومة بـ 5 مئوية.سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب تقريرعنعنليلة الاثنين/الثلاثاءوجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتاليالدمام 9 درجات مئويةمكة المكرمة 18 درجة مئويةالمدينة المنورة 13 درجة مئويةالرياض 8 درجات مئويةجدة 19 درجة مئويةأبها 10 درجات مئويةتبوك 3 درجات مئويةبريدة 6 درجات مئويةحائل 5 درجات مئويةالباحة 9 درجات مئويةعرعر درجتان مئويةسكاكا درجتان مئويةجازان 23 درجة مئويةنجران 12 درجة مئويةالخرج 8 درجات مئويةالمجمعة 6 درجات مئويةوادي الدواسر 12 درجة مئويةالدوادمي 9 درجات مئويةشرورة 15 درجة مئويةيتوقعفي تقريره عناليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يبقىعلى أجزاء من شمال المملكةكما تنشطوالغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمرفي حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية