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الدمام 9 مئوية.. بيان درجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة

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الدمام - شريف احمد - سجلت الدمام 9 درجات مئوية حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس عن درجات الحرارة الصغرى ليلة الاثنين/الثلاثاء.
وجاءت درجات الحرارة الصغرى كالتالي:
- الدمام 9 درجات مئوية.
- مكة المكرمة 18 درجة مئوية.
- المدينة المنورة 13 درجة مئوية.
- الرياض 8 درجات مئوية.
- جدة 19 درجة مئوية.
- أبها 10 درجات مئوية.
- تبوك 3 درجات مئوية.
- بريدة 6 درجات مئوية.
بيان بدرجات الحرارة الصغرى على بعض مدن المملكة - واس (أرشيفية)

- حائل 5 درجات مئوية.
- الباحة 9 درجات مئوية.
- عرعر درجتان مئوية.
- سكاكا درجتان مئوية.
- جازان 23 درجة مئوية.
- نجران 12 درجة مئوية.
- الخرج 8 درجات مئوية.
- المجمعة 6 درجات مئوية.
- وادي الدواسر 12 درجة مئوية.
- الدوادمي 9 درجات مئوية.
- شرورة 15 درجة مئوية.
حالة الطقس.. يبقى باردًا على أجزاء من شمال المملكة - واس (أرشيفية)

طقس بارد

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، أن يبقى الطقس بارد على أجزاء من شمال المملكة.
كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.
في حين تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة والقصيم وحائل والجوف والحدود الشمالية، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-45 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-25 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

طقس بارد على معظم مناطق المملكة - اليوم

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: متوسط الموج إلى مائج.

الخليج العربي

الرياح السطحية:شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى مترين.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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