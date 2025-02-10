شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين المملكة والأرجنتين لتعزيز الأمن الغذائي ودعم الابتكار والان نبدء بالتفاصيل

التعاون بين السعودية والأرجنتين في الإنتاج الزراعي

تعزيز الأمن الغذائي

الدمام - شريف احمد - استقبل وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي اليوم بالرياض وزير الخارجية والتجارة الدولية والأديان في جمهورية الأرجنتين السيد جيراردو ويرثين.ووقعت مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الاقتصاد الأرجنتينية، بهدف تعزيز التعاون المشترك في المجال الزراعي.وتهدف الاتفاقية إلى توطيد العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال تطوير التعاون في مجالات المنتجات الزراعية، والابتكار التقني، والتنمية الريفية، والتسويق.كما تركز على تحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة عبر تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين.وتسعى المذكرة إلى تعزيز الأمن الغذائي واستكشاف الفرص الاستثمارية في القطاع الزراعي بين البلدين.ويأتي هذا بما يسهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية المشتركة.