شكرا لمتابعة خبر عن الصحة تُوسّع نطاق فحص ما قبل الزواج لتشمل 97 منشأة صحية خاصة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الصحة عن توفير فحص ما قبل الزواج المعتمد في 97 منشأة صحية خاصة منتشرة في مختلف مناطق المملكة.

ويأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الوراثية والمعدية التي يمكن أن تنتقل بين الأزواج أو إلى الأبناء.

ويهدف فحص ما قبل الزواج إلى الكشف عن الأمراض الوراثية مثل الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي، بالإضافة إلى الأمراض المعدية مثل التهاب الكبد الوبائي (ب) و(ج) وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).

وتشجع الوزارة المقبلين على الزواج لإجراء هذه الفحوصات لضمان صحة أفضل للأسر المستقبلية.