شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تضبط كميات كبيرة من المواد المخالفة في جبل ثور والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نفّذت أمانة العاصمة المقدسة حملة تفتيشية مكثفة في منطقة جبل ثور، أسفرت عن ضبط كميات كبيرة من المواد غير النظامية وإزالة عدد من المباسط العشوائية.

وتمكنت الفرق الميدانية من ضبط 4511 قطعة متنوعة من الخردوات والخواتم والسبح التي كانت تُباع بطرق غير نظامية من قبل الباعة الجائلين.

بالإضافة إلى 1375 كرتونًا من المواد الغذائية مجهولة المصدر، والتي كانت تُعرض للبيع بطرق عشوائية دون مراعاة الاشتراطات الصحية.

كما أزالت الفرق الرقابية 34 مبسطًا مخالفًا، في خطوة تهدف إلى تنظيم المنطقة ومنع أي تجاوزات قد تؤثر على سلامة السكان والزوار.

وأكدت الأمانة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خططها المستمرة لضبط الأنشطة التجارية غير المرخصة، والحد من بيع المنتجات مجهولة المصدر التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

كما شددت على أهمية الالتزام بالأنظمة والتوجيهات البلدية لضمان بيئة تجارية منظمة وآمنة، تواكب النهضة التي تشهدها العاصمة المقدسة.