شكرا لمتابعة خبر عن المائدة العربية بين نكهات الصيف ودفء الشتاء .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الدكتور خالد الزعاق أن الطعام في الوطن العربي انقسم عبر العصور إلى نوعين رئيسيين، ليتلاءم مع طبيعة المناخ واختلاف درجات الحرارة بين الفصول.

وأشار عبر برنامجه “تقويم”، إلى تميز العرب منذ القدم بتطوير أطعمة تلبي احتياجاتهم الجسدية في الصيف والشتاء، مما ساهم في بناء ثقافة غذائية غنية ومتنوعة.

وأوضح الزعاق أن الطعام الصيفي غالبًا ما يتكون من مشروبات منعشة تمد الجسم بالسوائل وتحافظ على رطوبته في ظل درجات الحرارة المرتفعة.

واشتهرت بعض المشروبات التقليدية مثل التمر الهندي وقمر الدين، حيث لعبت دورًا أساسيًا في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة خلال الحر الشديد.

فيما اتجهت الأطعمة الشتوية إلى التركيز على الأكلات الدسمة التي توفر الطاقة والدفء لمواجهة البرد. برزت مأكولات مثل الكليجة والمرقوق، حيث اعتمدت على مكونات غنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية التي تمنح الجسم التدفئة اللازمة في الأجواء الباردة.