معجم للبيانات والذكاء الاصطناعي

يُطلقُ مجمع الملك سلمان العالمي للُّغة العربيَّة، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»؛ توحيدًا للمصطلحات التقنيَّة، وتوفيرًا لمعجم شامل لها، وتقديمًا لمصدر موثوق للباحثين يُسهم في تطوير الدراسات والبحوث المتعلقة بهذا المجال، وذلك تزامنًا مع الحدث التقنيّ العالميّ مؤتمر «ليب».

وأوضح الأمين العام، الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي، أنَّ المجمع بدوره الإستراتيجي اللُّغويّ يسعى إلى التعاون القطاعات المحوريَّة. وقد أسهم خلال الفترة الماضية في إطلاق مجموعة نوعيَّة من المعاجم المتخصِّصة بالشراكة مع العديد من المؤسسات الحكوميَّة المختلفة، مُشيرًا إلى أنَّ التعاون بين المجمع و«سدايا» يُعدُّ خطوةً إستراتيجيةً تدعم الأهداف الرَّامية إلى تقديم حلول عمليَّة تُسهم في إثراء المحتوى العربيّ، وتعزيز حضوره الرقميّ، بما يعكس الالتزام المشترك بين القطاعين في تعزيز اللُّغة العربيَّة، وتوظيف التقنيات الحديثة في تطويرها ونشرها.

وتضمَّنت النسخة الثانية من المعجم مراجعةً شاملةً وتحسينًا للنُّسخة السابقة، وإضافة مجموعة من المصطلحات الجديدة؛ لمواكبة التغيُّرات التقنيَّة المتسارعة في هذا المجال. ويتميز المعجم بوجود تعريفات للمصطلحات باللُّغتين العربيَّة والإنجليزيَّة، ويعتمد على مراجع حديثة وموثوقة، وجرى إعداده بناءً على منهجيَّة علميَّة دقيقة، وتمت مراجعته من قِبل خبراء في المجالين التقنيّ واللُّغويّ.

ويضُمُّ المعجم حاليًّا أكثر من 1200 مصطلحٍ متخصِّصٍ في علوم البيانات والذكاء الاصطناعيّ، ويُراجع ويُحدَّث باستمرار من فريق مختص في المجمع بالتعاون مع «سدايا».

ويمكن الوصول إلى النسخة التفاعليَّة من المعجم عن طريق منصة «سِوَار» للمعاجم الرقميَّة، التي تُمكِّن المستخدمين من البحث المتقدِّم في المعاجم العربيَّة، وتُيسِّر دراسة الظواهر المعجميَّة والمصطلحيَّة للباحثين والمهتمين.