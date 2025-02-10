أمير عسير يرعى حفل تكريم الجامعات العربية

رعى أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، حفل تكريم الجامعات العربية المدرجة ضمن التصنيف العربي للجامعات لعام 2024 م، وذلك على مسرح جامعة الملك خالد بالفرعاء.

ورحب أمير المنطقة بالضيوف العرب في اتحاد جامعات الدول العربية، وكرم المتميزين في دروب العلم، رافعًا التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة تحقيق جامعة الملك سعود المركز الأول عربيًا، وحلول جامعة الملك خالد في المركز الخامس في التصنيف العربي للجامعات والثاني على مستوى جامعات المملكة.

وأكد الأمير تركي بن طلال دعم هيئة تطوير منطقة عسير جامعة الملك خالد، لتحقيق مزيد من التميز محليًا وعالميًا، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وتطلعات وزارة التعليم.

ثم ألقى رئيس جامعة الملك خالد، الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، كلمة أوضح خلالها أن حفل التصنيف العربي 2024 يمثل خطوة مهمة لتعزيز التكامل بين الجامعات العربية وفتح آفاق جديدة للتعاون في ظل التحديات العالمية التي تؤكد أهمية العمل المشترك، مؤكدًا أن المنتدى الذي دشنه أمير منطقة عسير تحت عنوان «الجامعات والتنمية المستدامة» يجسد مستهدفات رؤية المملكة 2030، ونظام الجامعات الجديد، وإستراتيجية جامعة الملك خالد 2030 المتوائمة مع إستراتيجية تطوير منطقة عسير.

من جهته، ثمّن الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو عزت سلامة، في كلمته، رعاية أمير منطقة عسير الحفل، مشيدًا بدور جامعة الملك خالد البارز في بناء الإنسان وتنمية المكان، وإسهامها الكبير في تحقيق رؤية 2030 من خلال تقديم تعليم متميز، وتعزيز مكانة المنطقة التي تعد وجهة سياحية وثقافية عالمية، ومبينًا أن عدد الجامعات التي تقدمت للتصنيف العربي لهذا العام بلغ 373 جامعة من 16 دولة عربية، بزيادة قدرها 165 جامعة على النسخة الأولى، مما يعكس اهتمام الجامعات العربية بتحقيق معايير التميز الأكاديمي.

وأشار سلامة إلى أن التصنيفات الجامعية باتت مرجعًا أساسيًا للحكومات وصناع السياسات التعليمية لتقييم الجامعات وصياغة خطط تطوير التعليم. كما تستخدمها الشركات لاختيار الشركاء الأكاديميين، وأصبحت شرطًا لبعض وزارات التعليم للموافقة على الشراكات أو تأسيس فروع للجامعات.

وفي ختام الحفل، كرّم أمير منطقة عسير الجامعات العربية المدرجة ضمن التصنيف العربي لعام 2024 م، والجامعات التي حصدت على المراكز العشرة الأولى، وهي: جامعة تونس المنار التي حلت في «المركز العاشر»، وجامعة الطائف (المركز التاسع)، وجامعة الإسكندرية (المركز الثامن)، وجامعة المنصورة (المركز السابع)، وجامعة عين شمس (المركز السادس)، وجامعة الملك خالد (المركز الخامس)، وجامعة الشارقة (المركز الرابع)، وجامعة الإمارات العربية المتحدة (المركز الثالث)، وجامعة القاهرة (المركز الثاني)، بينما حصدت جامعة الملك سعود المركز الأول على مستوى الجامعات العربية.