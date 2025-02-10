جامعة خالد تطلق منتدى توجهات المستقبل

وتناولت الجلسة الافتتاحية محاور رئيسية تركزت على التكامل بين الإنسان والأرض والاقتصاد، مع تسليط الضوء على دور الجامعات في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وإيجاد حلول للتحديات التنموية من خلال الشراكات البحثية والإستراتيجية مع مختلف القطاعات. كما ناقش المنتدى قضايا مهمة، تشمل تعزيز القدرات البيئية الوطنية والعالمية، ودور الجامعات في الارتقاء بالسياحة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى دورها كمحرك رئيس لتنمية اقتصاد المعرفة وقيادة التحول نحوه، إلى جانب البناء التنظيمي للجامعات وأثره في تعزيز التنمية المستدامة.
وتضمن المنتدى جلسات حوارية متخصصة، جمعت ممثلي المؤسسات الأكاديمية والهيئات ذات العلاقة، لمناقشة سبل التعاون وتعزيز التكامل بين الجامعات والجهات التنموية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الابتكار وبناء القدرات الوطنية.
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