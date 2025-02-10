جامعة خالد تطلق منتدى توجهات المستقبل

أطلقت جامعة الملك خالد النسخة الأولى من منتدى توجهات المستقبل تحت شعار «الجامعات والتنمية المستدامة»، التي شاركت فيها نخبة من قادة التعليم العالي والبحث العلمي من مختلف الجامعات العربية، بهدف تعزيز دور الجامعات في دعم التحولات الاقتصادية والمعرفية، وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية المملكة 2030.

وتناولت الجلسة الافتتاحية محاور رئيسية تركزت على التكامل بين الإنسان والأرض والاقتصاد، مع تسليط الضوء على دور الجامعات في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، وإيجاد حلول للتحديات التنموية من خلال الشراكات البحثية والإستراتيجية مع مختلف القطاعات. كما ناقش المنتدى قضايا مهمة، تشمل تعزيز القدرات البيئية الوطنية والعالمية، ودور الجامعات في الارتقاء بالسياحة الوطنية والدولية، بالإضافة إلى دورها كمحرك رئيس لتنمية اقتصاد المعرفة وقيادة التحول نحوه، إلى جانب البناء التنظيمي للجامعات وأثره في تعزيز التنمية المستدامة.

وتضمن المنتدى جلسات حوارية متخصصة، جمعت ممثلي المؤسسات الأكاديمية والهيئات ذات العلاقة، لمناقشة سبل التعاون وتعزيز التكامل بين الجامعات والجهات التنموية، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تسهم في دعم التنمية المستدامة من خلال الاستثمار في الابتكار وبناء القدرات الوطنية.