مكافحة الظواهر السلبية بجبل ثور

نفذت أمانة العاصمة المقدسة حملة ميدانية شاملة في منطقة جبل ثور، بهدف مكافحة الظواهر السلبية التي تهدد البيئة الصحية والاجتماعية في المنطقة، في إطار سعيها المستمر لتحسين النظام البيئي والحفاظ على صحة وسلامة السكان والزوار.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المخالفات التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، منها مجموعة من المواد الغذائية المجهولة المصدر، التي تعرض للبيع بطرق عشوائية ومخالفة للاشتراطات الصحية، كذلك 4.511 قطعة من الخردوات التي تباع بطرق مختلفة وعشوائية، إلى جانب إزالة 34 مبسطًا عشوائيًا مخالفًا، كانت تُباع فيها منتجات غير مرخصة.

وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى القضاء على الظواهر السلبية غير الحضارية التي تمثل تهديدًا للصحة العامة، خاصة في الأماكن التاريخية التي تشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار، بهدف تحسين البيئة العامة لهذه المناطق وتوفير بيئة آمنة وصحية، تُعزز من راحة الزوار، وتُسهم في الحفاظ على الموروث الثقافي والتاريخي.