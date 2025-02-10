وتُعد بطاقات التشغيل ركيزة أساسية في تحسين كفاءة وجودة خدمات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تعزيز الامتثال التنظيمي وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتنظيم خدمات النقل البري وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تتيح هذه البطاقات تقديم الخدمات بشكل آلي وذاتي، مما يفتح المجال لتطوير الفرص الاستثمارية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وأشارت الهيئة إلى أن عملية إصدار بطاقات التشغيل تتميز بالسهولة والمرونة، حيث يمكن للمستفيدين إتمام الإجراءات عبر خطوات واضحة تبدأ بالدخول إلى منصة "لوجستي"، وتسجيل البيانات المطلوبة مثل معلومات المركبة أو الناقل، مع إرفاق الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة مباشرة بعد استيفاء جميع المتطلبات.
وأكدت الهيئة أن الإقبال الكبير على منصة "لوجستي" يجسد وعي المستفيدين بأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وأوضحت أن 81% من بطاقات التشغيل أُصدرت عبر القنوات الرقمية، مما يعبر عن نجاح الهيئة في تبني حلول مبتكرة ترتقي بقطاع النقل، وتعزز الكفاءة التشغيلية بما يدعم تطلعات المملكة لتحقيق مستقبل مستدام ومتطور.
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أكثر من مليون مركبة نقل في 2024 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.