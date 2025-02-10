تسجيل أكثر من مليون مركبة نقل في 2024

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن تسجيل نمو ملحوظ في خدماتها الرقمية خلال العام 2024م، تمثل في إصدار أكثر من مليون بطاقة تشغيل لمركبات النقل، منها ما يزيد عن 189 ألف مركبة عبر فروع الهيئة ومراكز الأعمال، بينما تجاوز عدد البطاقات الصادرة عبر منصة "لوجستي” 815 ألف مركبة مسجلة زيادةً قدرها 31% مقارنة بالعام السابق 2023م.

وتُعد بطاقات التشغيل ركيزة أساسية في تحسين كفاءة وجودة خدمات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تعزيز الامتثال التنظيمي وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة، بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتنظيم خدمات النقل البري وفق أفضل الممارسات العالمية، كما تتيح هذه البطاقات تقديم الخدمات بشكل آلي وذاتي، مما يفتح المجال لتطوير الفرص الاستثمارية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأشارت الهيئة إلى أن عملية إصدار بطاقات التشغيل تتميز بالسهولة والمرونة، حيث يمكن للمستفيدين إتمام الإجراءات عبر خطوات واضحة تبدأ بالدخول إلى منصة "لوجستي"، وتسجيل البيانات المطلوبة مثل معلومات المركبة أو الناقل، مع إرفاق الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة مباشرة بعد استيفاء جميع المتطلبات.

وأكدت الهيئة أن الإقبال الكبير على منصة "لوجستي" يجسد وعي المستفيدين بأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد، وأوضحت أن 81% من بطاقات التشغيل أُصدرت عبر القنوات الرقمية، مما يعبر عن نجاح الهيئة في تبني حلول مبتكرة ترتقي بقطاع النقل، وتعزز الكفاءة التشغيلية بما يدعم تطلعات المملكة لتحقيق مستقبل مستدام ومتطور.