السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يدشّن المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دشّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مدينة بورتسودان المرحلة الثالثة من مشروع دعم الأمن الغذائي في جمهورية السودان، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، وأمين عام حكومة ولاية البحر الأحمر فتح الله الحاج، ومفوض العون الإنساني بالسودان سلوى آدم بنية، وفريق من المركز.

ويستهدف المشروع توزيع 30 ألف سلة غذائية للنازحين ضمن برنامج العودة الطوعية للعائدين إلى ديارهم في ولايات الجزيرة، والخرطوم، والبحر الأحمر، وسنار، والنيل الأبيض.

وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين علي بن حسن جعفر أن المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة قدمت العون والمساندة للمتأثرين من الأزمة الإنسانية، انطلاقًا من واجبها الإنساني، وإسهامًا منها لدعم واستقرار التنمية في السودان.

وتقدمت مفوض العون الإنساني سلوى آدم بالشكر الجزيل للمملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على مساعداته المتواصلة للمحتاجين في السودان، ومده يد العون لهم في مختلف الأوقات والمحن، مشيرة إلى أن مركز الملك سلمان للإغاثة يعد أول من استجاب لدعم المتأثرين بالحرب في السودان في مختلف القطاعات الإنسانية، وما يزال دعمه مستمرًا.

وتأتي هذه المبادرة في إطار منظومة المشاريع الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لمساعدة الدول ذات الاحتياج وتوفير الأمن الغذائي لها.

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