السعودية | نائب أمير منطقة الرياض يشرّف حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

شرّف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم، حفل سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى المملكة علي رضا عنايتي، وعدد من منسوبي السفارة.

حضر الحفل، مدير عام المراسم والتشريفات بوزارة الخارجية محمد بن سعدي الغامدي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.

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