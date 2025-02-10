شكرا لمتابعة خبر عن صلاح خاشقجي: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل قد تسبب توترات زوجية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد الخبير المالي صلاح خاشقجي أن مسؤولية تأمين المصاريف الأساسية للأسرة تقع على عاتق الزوج، مشيرًا إلى أن مستوى المعيشة للأسرة يُحدد بناءً على دخل الزوج فقط.

وأوضح خاشقجي خلال برودكاست «فرصة»، أن الظروف الحالية قد تجعل مشاركة الزوجة في المصاريف ضرورية، لكن ذلك يجب أن يكون باختيارها وليس التزامًا مفروضًا.

كما أشار إلى أن دمج الدخلين قد يؤدي إلى توترات زوجية بسبب عدم وضوح الحدود المالية، مشددًا على ضرورة أن يكون راتب الزوجة ملكًا لها بالكامل.

وأضاف أنه من الأفضل توجيه راتب الزوجة نحو الكماليات، معتبرًا أن تقليص نسبة 30% من إنفاقها الشخصي لصالح الأسرة يعد أمرًا منطقيًا، طالما أن الأساسيات مغطاة من قبل الزوج.