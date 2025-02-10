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الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد نشاط للرياح

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الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد نشاط للرياح

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الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ وليد سليمان الحقيل، ازدياد نشاط الرياح الليلة علي بعض مناطق المملكة مع تعرض مناطق أخري لرياح جنوبية تثير الغبار والأتربة.

وكتب الحقيل، عبر حسابه علي منصة إكس: “بحسب المراصد يزداد نشاط الرياح الليلة على الرياض و الوشم والدوادمي وسدير والقصيم وشرق المرتفعات برياح جنوبية تثير الغبار والأتربة خاصة خارج المدن”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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