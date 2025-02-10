شكرا لمتابعة خبر عن الحقيل يوضح أكثر المناطق التي ستشهد نشاط للرياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - توقع الباحث في المناخ وليد سليمان الحقيل، ازدياد نشاط الرياح الليلة علي بعض مناطق المملكة مع تعرض مناطق أخري لرياح جنوبية تثير الغبار والأتربة.

وكتب الحقيل، عبر حسابه علي منصة إكس: “بحسب المراصد يزداد نشاط الرياح الليلة على الرياض و الوشم والدوادمي وسدير والقصيم وشرق المرتفعات برياح جنوبية تثير الغبار والأتربة خاصة خارج المدن”.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الرياض ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الشمالية من ساحل البحر الأحمر.

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