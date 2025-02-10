سجلت المقابر المسورة في مختلف مناطق المملكة 8916 مقبرة خلال عام 2023، وسيطرت منطقة عسير كأكثر مناطق المملكة مقابر مسورة، إذ فاقت مقابر المنطقة المسورة مقابر 10 مناطق ممثلة في: حفر الباطن، والأحساء، والشمالية، والشرقية، ونجران، وتبوك، والطائف، والجوف، ومكة المكرمة، وحائل، مسجلة نسبة 23%.

مغاسل الموتى

كشف تقرير وزارة البلديات والإسكان أعمال التجهيز والمقابر لعام 2023، إذ بلغ إجمالي مغاسل الموتى 935 مغسلة، وإجمالي المقابر المسورة 8916 مقبرة مسورة، وإجمالي أطوال الأسوار 13.883.454 مليون م، وسيطرت منطقة الرياض على مغاسل الموتى، حيث بلغ إجمالي مغاسل الموتى في الرياض 129 مغسلة بـ14%، وحلت الباحة ثانياً، بإجمالي 100 مغسلة بـ11%، وتساوت القصيم وجدة ثالثا، بإجمالي 84 مغسلة لكل منهما بـ9%، وحائل رابعا، بإجمالي 78 مغسلة بـ8%، والمنطقة الشرقية خامسا، بإجمالي 7.59%، وتساوت المدينة المنورة وعسير سادسا، بإجمالي 68 مغسلة لكل منهما بـ7%، وجازان سابعا، بإجمالي 64 مغسلة بـ6.84%.

مكة وحائل

تصدرت منطقة عسير مناطق المملكة، كأكثر مناطق المملكة مقابر مسورة، حيث بلغ إجمالي المقابر المسورة 2078 مقبرة بـ23%، وحلت منطقة الباحة ثانيا، بإجمالي 1.111 مقبرة بـ12.46%، وجاءت جدة ثالثا، بإجمالي 1077 مقبرة بـ12%، وجازان رابعا، بـ 937 بنسبة 10.50%، والرياض خامسا، بـ 876 مقبرة مسورة بـ10%، والمدينة المنورة سادسا، بإجمالي 519 مقبرة مسورة بـ6%، والقصيم سابعا، بإجمالي 506 بنسبة 5.67%، وحائل ثامنا، بإجمالي 407 مقبرة مسورة بـ5%، ومكة المكرمة تاسعا، بإجمالي 242 مقبرة بـ3%.

حفر الباطن الأقل

سجلت منطقة حفر الباطن، أقل مناطق المملكة مقابر مسورة، حيث بلغت إجمالي المقابر المسورة 21 مقبرة بـ 0.23%، وحلت الأحساء ثانيا، بإجمالي 81 مقبرة بـ0.90%، والحدود الشمالية ثالثا، بإجمالي 128 مقبرة مسورة بـ1.43%، والمنطقة الشرقية رابعا، بإجمالي 136 مقبرة بـ1.52%، ونجران خامسا، بـ 172 مقبرة بـ2%، وتبوك سادسا، بإجمالي 193 مقبرة مسورة بـ2.16%، والطائف سابعا، بإجمالي 201 مقبرة مسورة بـ2.25%، والجوف ثامنا، بإجمالي 231 مقبرة مسورة بـ2.59%.

الأكثر مغاسل موتى

الرياض: 14%

الباحة: 11%

جدة: 9%

القصيم: 9%

حائل: 8%

الشرقية: 7.59%

الأكثر مقابر مسورة

عسير: 23%

الباحة: 12.46%

جدة: 12%

جازان: 10.50%

الرياض: 10%

المدينة المنورة: 6%

الأقل مقابر مسورة

حفر الباطن: 21

الأحساء: 81

الحدود الشمالية: 128

المنطقة الشرقية: 136

نجران: 172