السعودية | يوم التأسيس / دارة الملك عبدالعزيز تصدر الدليل المعرفي للمحتوى التاريخي ليوم التأسيس لعام2025

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أصدرت دارة الملك عبدالعزيز “الدليل المعرفي للمحتوى التاريخي ليوم التأسيس”، في إطار جهودها لتقديم محتوى تاريخي موثوق يعزز الوعي بالهوية الوطنية، ويؤكد الإرث العريق للدولة السعودية، ولتكوين مادة ثرية تسهم في إثراء المحتوى المعرفي عن يوم التأسيس بمرجع متكامل وشامل.

ويستعرض الدليل في فصوله المتعددة محاور رئيسة تسلط الضوء على عمق الدولة السعودية الأولى، بدءًا من يوم التأسيس وشعاره وما يحمله من دلالات تاريخية، وصولًا إلى مقولات الأئمة وملوك السعودية وسمو ولي العهد التي تعكس رؤية القيادة لمسيرة البناء، إضافةً إلى تسليط الضوء على مرحلة ما قبل التأسيس، وملامح التطور السياسي والاجتماعي الذي مهّد لقيام الدولة السعودية.

كما يتناول الدليل أئمة الدولة السعودية الأولى وسيرهم، مع استعراض الشخصيات الملهمة من عصر التأسيس الذين كان لهم دور بارز في رسم ملامح الدولة، إلى جانب إبراز العناية بالحرمين الشريفين التي ميزت الدولة السعودية منذ نشأتها.

ويحتوي الدليل على فصول خاصة بتوثيق الجوانب الثقافية والعلمية في الدولة السعودية الأولى، والمعالم التاريخية البارزة، والحرف اليدوية التي تعكس هوية المجتمع في تلك الحقبة، كما يشمل قصائد التأسيس، ونصوصًا أدبية وقصصًا تاريخية تعيد تصوير أحداث تلك المرحلة، إلى جانب فصل مخصص لأئمة الدولة السعودية الأولى في المصادر التاريخية، ووصف الدرعية في الوثائق والمصادر التاريخية المختلفة، مما يعزز البعد التوثيقي للمحتوى.

ويُعزز الدليل محتواه بأقسام وروابط مساندة توفر مصادر موثوقة ومتكاملة للباحثين والمهتمين بتاريخ الدولة السعودية، منها دليل الهوية الذي يستعرض رموز وشعار يوم التأسيس، وروابط رسمية تتيح الوصول إلى مصادر تاريخية موثوقة، إلى جانب دليل الأزياء “لبسنا من يوم بدينا”، ودليل الأكل “أكلنا من يوم بدينا” اللذين يسلطان الضوء على ملامح الهوية الثقافية والاجتماعية.

كما يحتوي الدليل على كتاب التأسيس الذي يُعد مرجعًا موسعًا لتاريخ الدولة، بالإضافة إلى خرائط وصور نادرة توثق معالم التأسيس، وملف خاص عن العلم السعودي يوثق تطوره عبر الزمن، ما يجعل الدليل منظومة معرفية متكاملة تعيد رسم ملامح التاريخ بأسلوب موثوق وشامل.

ودأبت دارة الملك عبدالعزيز على إصدار الأدلة المعرفية للمناسبات الوطنية، تعزيزًا لموثوقية المحتوى التاريخي، وإثراءً للوعي العام بجذور الدولة السعودية وإرثها العريق، بما يسهم في ترسيخ الهوية الوطنية وتقديم مصادر مرجعية دقيقة للباحثين والمهتمين.

وللراغبين بالاطلاع على الدليل مراجعة الرابط التالي: https://darah.gov.sa/assets/pdf/foundation_day.pdf.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط