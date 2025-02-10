شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين التعاونية وأودو لتأسيس نقلةٍ نوعيةٍ في قطاع التأمين بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أبرمت شركة التعاونية، أكبر شركة تأمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شراكة استراتيجية مع شركة أودو العالمية المعروفة في برامج إدارة الأعمال، للارتقاء بمستقبل قطاع التأمين، وذلك من خلال دمج الخبرات الواسعة التي تتمتع بها التعاونية في حلول التأمين المستندة للتقنية المتطوّرة التي تقدمها أودو، لتوفير خدماتٍ أكثر ذكاءً وفعالية من حيث التكلفة تركز على مصلحة العملاء.

وتعكس الشراكة الجديدة التي عقدها الطرفان خلال فعاليات مؤتمر ليب 2025 التزامهما بتعزيز الابتكار لتوفير حلول تأمينٍ متقدمةٍ تستفيد من التقنيات المتقدّمة لتحقيق قدر أكبر من الكفاءة والشمولية.

وبالجمع بين المعرفة المتعمقة للتعاونية وأدوات إدارة الأعمال المتميزة لدى أودو، ستساهم الشراكة في تبسيط العمليات وتحسين التكاليف وتطوير تجارب العملاء ومنحهم منتجات تأمينٍ تركز على تلبية احتياجاتهم بدعم التقنية الذكية بهدف تعظيم القيمة المقدمة للعملاء، وتحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة لهم.

وتعليقاً على توقيع هذه الشراكة، قال المهندس عبدالله الشرقي الرئيس التنفيذي للتقنية والتحول الرقمي في التعاونية "من خلال هذه الشراكة، نحن نبداْ حقبة جديدة من الابتكار في قطاع التأمين، تواصل فيها التعاونية، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفير حلول تأمينٍ متميزة ومريحةٍ لعملائها . ومن خلال العمل مع أودو، سنرتقي بخدماتنا، وسنحدث تحوّلاً نوعياً في خدمات التأمين المقدمة للشركات والأفراد على السواء. ومن خلال الاستفادة من المنظومة الرقمية المتقدّمة التي تملكها أودو، سنعزز قدرتنا على رفع الكفاءة وتطوير خدماتنا ومنتجاتنا لتناسب الجميع، وتحسين تكلفتها، لنضمن حصول عملائنا على حلولٍ تتمحور حول متطلباتهم، وتتوافق مع احتياجاتهم المتغيّرة باستمرار".

من جانبه، قالت غدير ابو شيخ، المدير العام في شركة أودو "نحن سعداء بهذه الشراكة مع التعاونية التي ستحدث نقلة غير مسبوقة في قطاع التأمين، وذلك في إطار سعي أودو لتسخير قوة التكنولوجيا لتحقيق التغيير الذي تطمح إليه التعاونية، حيث سنعمل على تزويدها بحلول ذكية ومتكاملة تبسط عمليات التأمين وتحسي الكفاءة التشغيلية الشاملة. ومن خلال خبرات أودو في برامج إدارة الأعمال ومعرفة التعاونية المتعمقة بتفاصيل القطاع، نتطلع قدماً لإرساء معايير جديدة للتحوّل الرقمي في هذا القطاع الحيوي وسريع التغير".

ويتوقّع أن تقدم هذه الشراكة مفاهيم جديدة لقطاع التأمين عبر حلول فعّالة من حيث التكلفة مدعومة بالتكنولوجيا التي تلبّي متطلبات السوق، فضلاً عن تعزيز كفاءة الخدمات، وترسيخ حضور التعاونية، وتسهيل الوصول إلى خدماتها ومنتجاتها المتنوعة في مختلف أنحاء المنطقة.