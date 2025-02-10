شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية ونظيره الإيراني يناقشان آخر التطورات في المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها. المستجدات الإقليمية سبق وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا اليوم، من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال مناقشة المستجدات الإقليمية، والجهود المشتركة حيالها.