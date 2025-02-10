شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار أكثر من مليون بطاقة تشغيل لمركبات النقل خلال 2024 والان نبدء بالتفاصيل

مركبات النقل في السعودية

إصدار بطاقات تشغيل مركبات النقل

الدمام - شريف احمد - وتجاوز عدد البطاقات الصادرة عبر منصة "لوجستي” 815 ألف مركبة، مسجلة زيادةً قدرها 31% مقارنة بالعام السابق 2023م.وتُعد بطاقات التشغيل ركيزة أساسية في تحسين كفاءة وجودة خدمات النقل واللوجستيات، إذ تسهم في تعزيز الامتثال التنظيمي وضمان الالتزام بالمعايير المعتمدة.بالإضافة إلى رفع الكفاءة التشغيلية وتنظيم خدمات النقل البري وفق أفضل الممارسات العالمية.كما تتيح هذه البطاقات تقديم الخدمات بشكل آلي وذاتي، مما يفتح المجال لتطوير الفرص الاستثمارية، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.وأوضحت الهيئة، أن عملية إصدار بطاقات التشغيل تتميز بالسهولة والمرونة، حيث يمكن للمستفيدين إتمام الإجراءات عبر خطوات واضحة.وتبدأ بالدخول إلى منصة "لوجستي"، وتسجيل البيانات المطلوبة مثل معلومات المركبة أو الناقل، مع إرفاق الوثائق اللازمة للحصول على البطاقة مباشرة بعد استيفاء جميع المتطلبات.وأكدت الهيئة أن الإقبال الكبير على منصة "لوجستي" يجسد وعي المستفيدين بأهمية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية ودورها في تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد.وذكرت أن 81% من بطاقات التشغيل أُصدرت عبر القنوات الرقمية، مما يعبر عن نجاح الهيئة في تبني حلول مبتكرة ترتقي بقطاع النقل، وتعزز الكفاءة التشغيلية بما يدعم تطلعات المملكة لتحقيق مستقبل مستدام ومتطور.