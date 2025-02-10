انت الان تتابع عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني آخر التطورات في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفيًّا اليوم من وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي.

وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر التطورات في المنطقة، والجهود المبذولة بشأنها.

كانت هذه تفاصيل خبر عبر اتصال هاتفي.. وزير الخارجية يناقش مع نظيره الإيراني آخر التطورات في المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.