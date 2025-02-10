شكرا لمتابعة خبر عن بريطاني تعلم بالمدينة المنورة فأصبح إماما للمصلين بالقوات المسحلة البريطانية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى الإمام علي عمر كيف بدأ رحلته العلمية من المدينة المنورة والتي أصبح بعدها إماما للمصلين بالقوات المسحلة البريطانية.

وذكر أنه جاء إلى المملكة وهو بعمر أقل من 20 عاما ولم يكن حينها يعرف اللغة العربية، لكنه درس وتعلم على يد المشايخ بالمدينة المنورة في المسجد المكي، وتخرج من الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة الإخبارية.

ولفت إلى أنه يشارك حاليا في المسابقة العاشرة للعسكريين لتحفيظ القرآن ، وذلك في إطار التعاون بين المملكة وبريطانيا.

وأكد أن المسابقة الدولية للقرآن الكريم لن تكون فرصة فقط للتنافس، وإنما تساعد أيضا في تعزيز الروابط بين بريطانيا والدول الأخرى.