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السعودية | لبنان تدين وترفض التصريحات الإسرائيلية ضد المملكة

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سارة السيد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت الجمهورية اللبنانية، عن إدانتها ورفضها الشديدين لتصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، الداعية إلى إقامة دولة فلسطينيّة على أراضي المملكة العربية ، مؤكّدة وقوفها إلى جانب المملكة في مواجهة كل ما يُهدد أمنها، واستقرارها، وسيادتها، ووحدة أراضيها.

وشددت وزارة الخارجيّة والمغتربين اللبنانية في بيان لها، على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين أو توطينهم لا سيما في لبنان، حاثة على الدفع باتجاه حل عادل وشامل للقضية الفلسطينيّة على أساس حلّ الدولتيْن، استنادًا إلى قرارات الشرعيّة الدوليّة، ومبادرة السلام العربيّة الصادرة عن قمّة بيروت (2002) ممّا يُعزّز السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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