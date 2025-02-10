اخبار السعوديه

"ليب 2025".. المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث البارزة

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

  • "ليب 2025".. المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث البارزة 1/3
  • "ليب 2025".. المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث البارزة 2/3
  • "ليب 2025".. المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث البارزة 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن "ليب 2025".. المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث البارزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعد المملكة أيقونة للنجاح والريادة في استضافة الأحداث الدولية البارزة في مختلف المجالات.
وتسجل المملكة حضورًا مميزًا على الصعيد العالمي، مبرهنًا على ذلك مؤتمر ليب 2025.

مؤتمر LEAP

وتستضيف المملكة الأحداث التي تسهم في خدمة البشرية ومستقبلها وتجويد حياتها, كما تسخر إمكاناتها الكبيرة، وتهيئ جميع السبل الرامية لتحقيق أفضل النتائج المنشودة.

ويعد مؤتمر LEAP أحد هذه الأحداث الكبرى، حيث تستضيفه العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، ليجمع خبراء قطاع التقنية من مختلف أنحاء العالم.

وذلك لاستعراض أحدث الابتكارات في التقنيات الناشئة والحلول المستدامة التي تعزز مرونة الشركات في مواكبة التغيرات السريعة في القطاع الرقمي.
مؤتمر ليب - واس

فعاليات مؤتمر LEAP

ومنذ انطلاقه في عام 2022، شهد المؤتمر نموًا متسارعًا في أعداد المشاركين، إذ استقطبت النسخة الأولى أكثر من 100 ألف زائر و500 متحدث.
فيما جذبت النسخة الثانية أكثر من 172 ألف زائر و700 متحدث، بينما واصل الحدث توسعه في نسخته الثالثة عام 2024 باستقبال أكثر من 215 ألف زائر و1,100 متحدث.
مما يعكس دوره المحوري في تحفيز الابتكار وجذب الاستثمارات التقنية، حيث تجاوزت قيمة الإطلاقات والاستثمارات خلال النسخة الماضية 13.4 مليار دولار.
مؤتمر ليب في السعودية - واس

أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية

وتضم النسخة الحالية من المؤتمر "ساحة التقنية"، التي تتيح للزوار فرصة استكشاف أحدث الابتكارات والتطبيقات التقنية المتقدمة، ومنها تقنية توصيل الأدوية "Terra Drone" التي توفر حلولًا لنقل الإمدادات الطبية جوًا إلى المناطق النائية.
وجهاز "SARA" من أرامكو المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومنصة "Golden Gloves VR" التي تقدم تجربة ملاكمة افتراضية بالتعاون مع مقاتل UFC أندرو سانشيز.
إضافة إلى العدسات اللاصقة الذكية التي تمثل بداية جيل جديد من التفاعل مع البيانات.
ويواصل "ليب" تعزيز مكانة المملكة في قطاع التقنية، مستقطبًا الشركات العالمية والمستثمرين ورواد الأعمال، ليصبح أحد أهم الفعاليات التقنية عالميًا، ويؤكد التزام الرياض بأن تكون مركزًا عالميًا للابتكار الرقمي.
الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا