شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط شخص لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل بمحمية الملك عبدالعزيز والان نبدء بالتفاصيل

المخالفات البيئية في السعودية

الدمام - شريف احمد - أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي 10 متون من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية.وأشارت إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة 500 ريال لكل متن.وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.كانت ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي أيضا مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (88) متنًا من الإبل.وشمل مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وطُبقت بحقه الإجراءات النظامية.