شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء" تستعرض أحدث تقنياتها وابتكاراتها في "ليب 2025" والان نبدء بالتفاصيل

الغذاء والدواء في السعودية

مراحل إنتاج المنتجات الغذائية

الدمام - شريف احمد - تشارك الهيئة العامة للغذاء والدواء في مؤتمر "ليب2025"، الذي يُقام تحت شعار "نحو آفاق جديدة".وتستعرض أحدث التقنيات الذكية والحلول الرقمية التي تسهم في تعزيز سلامة المنتجات، وتوفر الأدوية، ورفع مستوى الوعي بمجالات عمل الهيئة.ويقدم جناح الهيئة في المؤتمر أبرز الأنظمة الرقمية المستخدمة في رحلة الغذاء والدواء والأجهزة والمستلزمات الطبية.هذا إلى جانب استعراض عدد من الخدمات المبتكرة مثل خدمة بدائل الأدوية، التي تتيح للمستخدمين البحث عن البدائل الدوائية بسهولة.بالإضافة إلى خدمة حيازة الأدوية المقيّدة التي تسهم في تنظيم الامتثال للأنظمة واللوائح.وكذلك عرض إحصائيات وأرقام حول الرقابة والتراخيص والتسجيل عبر شاشات ذكية متحركة.ويقدم متحف " حكايا علم" في الجناح محتوى تعليمي يسلط الضوء على مراحل إنتاج المنتجات الغذائية، من مصادرها الأولية حتى وصولها إلى المستهلك.هذا بجانب استعراض تطور صناعة الأدوية من الأعشاب والمواد الطبيعية إلى أحدث الابتكارات الدوائية، مع إبراز دور الجهات الرقابية في ضمان جودة وسلامة الأدوية والأجهزة الطبية.ويعد مؤتمر ليب 2025 أكبر تجمع عالمي في مجال التقنية، حيث يهدف إلى مناقشة مستقبل الابتكار الرقمي واستعراض أحدث الحلول التقنية.ويشارك أكثر من 1000 متحدث وخبير دولي، 1800 جهة عارضة، 680 شركة ناشئة، من 18 دولة حول العالم.