شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة "دوري الذكاء الاصطناعي" بجوائز تصل إلى مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية