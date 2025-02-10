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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مسابقة "دوري الذكاء الاصطناعي" بجوائز تصل إلى مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - في خطوة تعكس التزام المملكة بتوظيف التقنيات المتقدمة في الرياضة وتعزيز دور الذكاء الاصطناعي يُطلق "دوري الذكاء الاصطناعي" في الفترة ما بين 10 فبراير 2025 إلى نهاية شهر أبريل 2025، وبجوائز مالية تبلغ مليون ريال.
ويهدف دوري الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الابتكار وتنمية المواهب في قطاع الرياضة، والارتقاء بتنافسية المملكة في مجال الرياضة على المستوى العالمي.
وتهدف المسابقة التي ستقام افتراضيًا إلى استعراض الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء الرياضي، ودعم استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وذلك من خلال مسارات المسابقة الأربعة: تحسين استراتيجيات المباريات، الميادين الرياضية الذكية وتجربة المشجعين، اكتشاف المواهب الرياضية، البث الرياضي والإعلام.
وتحظى بدعم عدد من الجهات من ضمنها: وزارة الرياضة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كرعاة رئيسين بالإضافة لجهات في القطاعين الرياضي والتقني.
هذا ويتماشى إطلاق "دوري الذكاء الاصطناعي" مع تسريع تطور الصناعة ووضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة، وتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لها تأثير إيجابي في العديد من القطاعات.
ويمكن للمهتمين من المواهب التقنية والرياضة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الاطلاع على تفاصيل المسابقة والتسجيل من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.
ويهدف دوري الذكاء الاصطناعي إلى تعزيز الابتكار وتنمية المواهب في قطاع الرياضة، والارتقاء بتنافسية المملكة في مجال الرياضة على المستوى العالمي.
مسابقة "دوري الذكاء الاصطناعي"وسيكون للمسابقة دور فاعل في تطوير عملية اتخاذ القرارات بالاستناد إلى البيانات، وتحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم تجربة استثنائية للجمهور، وصولًا إلى بناء منظومة رياضية مستدامة.
وتهدف المسابقة التي ستقام افتراضيًا إلى استعراض الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي في تعزيز الأداء الرياضي، ودعم استعدادات المملكة لاستضافة كأس العالم 2034.
وذلك من خلال مسارات المسابقة الأربعة: تحسين استراتيجيات المباريات، الميادين الرياضية الذكية وتجربة المشجعين، اكتشاف المواهب الرياضية، البث الرياضي والإعلام.
وتحظى بدعم عدد من الجهات من ضمنها: وزارة الرياضة والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" كرعاة رئيسين بالإضافة لجهات في القطاعين الرياضي والتقني.
تعزيز الابتكار والتميزوتستهدف المسابقة توظيف أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لدعم القطاع الرياضي، تماشيًا مع طموحات المملكة، لإعادة تعريف المشهد الرياضي العالمي وفقًا لمستهدفات رؤية 2030، التي تسعى لتعزيز الابتكار والتميز في الرياضة.
هذا ويتماشى إطلاق "دوري الذكاء الاصطناعي" مع تسريع تطور الصناعة ووضع المملكة العربية السعودية كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة، وتقديم حلول قائمة على الذكاء الاصطناعي لها تأثير إيجابي في العديد من القطاعات.
ويمكن للمهتمين من المواهب التقنية والرياضة في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط الاطلاع على تفاصيل المسابقة والتسجيل من خلال هذا الرابط بالضغط هنا.