شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف عقوبة التحايل للحصول على دعم برنامج حساب المواطن والان نبدء بالتفاصيل

التحايل للحصول على الدعم

حساب المواطن

ما المطلوب حال وجود ملاحظات على عقد الإيجار

الدمام - شريف احمد - أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية للتحايل بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيواجه عقوبة تطبيق المادة 20 بحقه.وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معا.وذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.يقدم برنامج حساب المواطن الدعم للفئات الأكثر استحقاقًا، ويوجه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.أجاب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على "إكس"، على سؤال أحد المستفيدين عن وجود ملاحظة "غير مؤهل" على عقد الإيجار.وأوضح الحساب بأنه إذا كان المستفيد غير مؤهل بسبب "تشير السجلات بوجود ملاحظات على عقد الإيجار"، يرجى التوجه إلى الحساب وتقديم اعتراض مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة لاستكمال طلب الاعتراض. وسيتم مراجعة المستندات والتحقق منها، ويتم ارفاق فاتورة الكهرباء المرتبطة بالوحدة الايجارية.