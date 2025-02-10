شكرا لقرائتكم خبر عن حالة قلبية نادرة.. عملية جراحية دقيقة تنقذ طفلة بمركز الأمير سلطان والان نبدء بالتفاصيل

جراحات القلب المتقدمة

الدمام - شريف احمد - في إنجاز طبي استثنائي، نجح مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة في إنقاذ طفلة تُدعى "حصة" تعاني من حالة قلبية نادرة ومعقدة من خلال إجراء عملية جراحية دقيقة لعلاج تشوه نادر بالقلب وضمور شديد في البطين الأيسر وارتجاع حاد في الصمام الثلاثي.وتُصنف هذه العملية ضمن العمليات عالية الخطورة؛ بسبب ارتفاع نسبة الوفاة المصاحبة لها.وقال المدير التنفيذي للمركز ورئيس الفريق الطبي الذي قاد العملية الأستاذ الدكتور محمد بن مناحي الأكلبي، إنَّ الفريق الطبي نجح في تنفيذ جراحة دقيقة شملت إعادة توجيه تدفق الدم، وبناء شريان أورطي جديد، وإصلاح الصمام الثلاثي، مما مكّن البطين الصحيح من أداء وظيفة كلا البطينين، وإنقاذ حياة الطفلة.وأكد الأكلبي أن الطفلة غادرت المركز وهي بصحة جيدة وتمارس حياتها حاليًا بشكل طبيعي.وأشار إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة -حفظها الله-، بالإضافة إلى جهود الكوادر الطبية المؤهلة التي عززت مكانة المركز كرائد عالمي في جراحات القلب المتقدمة.