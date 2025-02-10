تشديد الرقابة على أسواق الأنعام استعدادا لرمضان

في حين تشهد أسواق الأغنام في مناطق ومحافظات المملكة تزايد الإقبال على شراء الأغنام والأبقار والإبل من قِبل المستهلكين خلال شهر شعبان الجاري استعدادا لشهر رمضان، كثفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عبر فروعها بالمناطق جولاتها الرقابية على أسواق الأنعام، والأسواق المركزية للخضار والفواكه بالمناطق، لمواكبة الإقبال المتزايد من المواطنين والمقيمين لشراء احتياجاتهم.

الالتزام بالنظافة

خصصت البيئة والمياه والزراعة العديد من الفرق البيطرية، للرقابة الميدانية على أسواق الأنعام والمسالخ، وفحص الذبائح والتأكد من سلامة اللحوم، ورصد المخالفات، والحرص على التخلص من اللحوم المصادرة بالأساليب البيئية الصحيحة، إلى جانب الفرق الإرشادية، ومسؤولي تنظيم دخول وخروج البائعين والمستفيدين، وكذلك متابعة حظائر المواشي، للتأكد من التزامها بالنظافة، ووضع خطط عمل للمسالخ خلال رمضان.

مخالفة النظام

في المدينة المنورة، نفذ فرع الوزارة بالمنطقة 25.564 جولة رقابية وإرشادية لسوق الأنعام والمسالخ خلال عام 2024، لفحص الذبائح والتأكد من سلامة اللحوم، مع متابعة حظائر الأنعام، وضمان توافر الشروط الصحية. وقد أسفرت الجولات عن ضبط وإصدار 1.126 مخالفة وإنذار، منها ما يتعلق بعدم التقيّد بمستوى النظافة، وعرض الأنعام الهزيلة، ومخالفة نظام الرفق بالحيوان، وذلك من خلال تطبيق «ميداني» الذي يعمل على اعتماد محاضر الضبط وفقًا للأنظمة واللوائح، مع تحديد الموقع الجغرافي آليًا، وإضافة الصور والفيديوهات، والتوقيع الإلكتروني.

وبلغت أعداد المذبوحات في مسالخ المدينة المنورة خلال 486.066 رأسًا من الأنعام «أغنام - أبقار - إبل» مع تسخير أكثر من 91 كادرًا بشريًا، من ضمنهم: الأطباء البيطريون والمراقبون ومنظمو الحشود، بالإضافة إلى وجود مسؤولي تنظيم دخول وخروج المستفيدين.