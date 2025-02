شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الاتصالات: معدل نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة 13% سنويًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، إن معدل نمو الاقتصاد الرقمي في المملكة 13% سنويًا منذ إطلاق رؤية 2030، كما وصلت إلى 381 ألف وظيفة خلال 7 سنوات.

وأشار السواحه خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي الحكومي، اليوم الاثنين، إلى أن المملكة تملك حراكًا تقنيًا غير مسبوق في القرن الواحد والعشرين. الذكاء الاصطناعي بالسعودية سبق وأكد وزير الاتصالات، أن المملكة تعمل على تسريع وتيرة الابتكار التقني عبر استقطاب الشركات العالمية وبناء منظومة متقدمة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والكمّية.

وأوضح أن التوجه المستقبلي يتطلب استباق التغيرات وتحليل اتجاهات السوق بدقة، لضمان الريادة والانتقال إلى العصر الذكي.

جاء ذلك في جلسة في مؤتمر "ليب 25"، جمعت المهندس السواحه ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة IBM أرفيند كريشنا، وحملت عنوان "جلب التقنية للحياة"؛ بحضور عدد من قادة التقنية والابتكار والمستثمرين، مسلطةً الضوء على مستقبل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمّية، والدور الريادي للمملكة في التقنية والابتكار والانتقال إلى العصر الذكي.