مطار الملك خالد الدولي يحصل على شهادة الاعتماد الكربوني للمطارات في إدارة الانبعاثات الكربونية - مستوى التحول من مجلس المطارات الدولي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة مطارات الرياض التي تتولى إدارة مطار الملك خالد الدولي وتشغيله بالرياض عن حصول مطار الملك خالد الدولي على شهادة الاعتماد الكربوني في إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (مستوى التحول) الممنوحة من برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات (ACA) في مجلس المطارات الدولي (ACI).

هذا وقد حقق مطار العاصمة هذا الإنجاز ليكون الأول في المملكة العربية السعودية الذي يحصل على هذا المستوى، وذلك بعد تحويل عمليات المطار وعمليات شركائه التجاريين التشغيلية لتحقيق انخفاض مطلق في انبعاثات الكربون وفق إستراتيجية طويلة المدى تتوافق مع اتفاق باريس للمناخ والتطلعات العالمية بشأن تغير المناخ.

ويأتي هذا الاعتماد تماشياً مع مستهدفات برنامج الاستدامة البيئية للطيران المدني السعودي من الهيئة العامة للطيران المدني، حيث تسعى شركة مطارات الرياض لتكون ضمن الجهات الوطنية التي تساهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويشمل ذلك هدف تقليل انبعاثات مكافئ ثاني أكسيد الكربون بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030، وتحقيق الحياد الصفري في المملكة بحلول عام 2060، وذلك عبر جهودها المستمرة للالتزام بالاستدامة البيئية والحد من التلوث ومكافحة التغير المناخي.

في السياق ذاته عبّر الرئيس التنفيذي لمطارات الرياض الأستاذ أيمن بن عبدالعزيز أبوعباة عن سروره وفخره بهذا المنجز الريادي، مضيفاً أنه يمثّل خطوة في سعينا إلى تحقيق مستهدفاتنا الإستراتيجية التي تتوافق مع الأهداف الوطنية الطموحة، وذلك بالعمل المشترك مع أصحاب المصلحة في المطار وفق المعايير والممارسات المعتمدة دوليّاً لبناء مستقبل مستدام لقطاع الطيران في المملكة والحدّ من تداعيات التغيرات المناخية على مختلف المجالات.

من الجدير بالذكر أن برنامج اعتماد إدارة الانبعاثات الكربونية للمطارات هو البرنامج الدولي الوحيد المعتمد مؤسسيّاً لتقييم جهود المطارات حول العالم في إدارة الانبعاثات الكربونية وتقليلها عبر 7 مستويات وهي التخطيط والخفض والتحسين والحياد والتحول والانتقال والمستوى الخامس.

وقد حصل مطار الملك خالد الدولي على المستوى الأول من شهادة الاعتماد في أواخر عام 2021 ثم المستوى الثاني في عام 2022، قبل حصوله على المستوى الثالث في سبتمبر 2023.