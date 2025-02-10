شكرا لقرائتكم خبر ماراثون الرياض 2025 يشهد مشاركة مميزة من العدائين الصينيين وسط أجواء رياضية حماسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة الرياض انطلاق فعاليات ماراثون الرياض 2025 بمشاركة واسعة من العدائين المحترفين والهواة من مختلف دول العالم، بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبالتعاون مع وزارة الرياضة ، واللجنة الأولمبية العربية السعودية، والاتحاد العربي السعودي لألعاب القوى.

وتضمَّن الماراثون أربعة سباقات مختلفة تناسب جميع الفئات، حيث خُصص سباق لمسافة 42.2 كلم للمحترفين، و21.1 كلم للعدائين، فيما أتيحت مسافة 10 كلم لمن هم في سن 17 عامًا فأكثر، إلى جانب سباق 4 كلم المخصص للمبتدئين والأطفال، ما أتاح للمشاركين فرصة الاستمتاع بمشاهد طبيعية ومعالم حضرية خلابة على طول مسار السباق.

وشهد الماراثون حضورًا لافتًا للعدائين الصينيين، من بينهم عدد من المشاهير والمؤثرين في مجال رياضة الجري، حيث حظي المشاركون الصينيون باستقبال خاص فور وصولهم إلى مطار الرياض، حيث زُينت صالات الوصول بلافتات ترحيبية باللغة الصينية، مما أضفى على زيارتهم طابعًا وديًا يعكس العلاقات الوثيقة بين البلدين.

وتميزت المشاركة الصينية بظهور العدائين بالزي التقليدي الصيني، وسط تفاعل كبير بينهم وبين المتسابقين المحليين، مما جسَّد عمق العلاقات الثقافية والرياضية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية.

ومن بين المشاركين البارزين، العداءة الصينية “لي” المتخصصة في تقديم محتوى تدريبي حول سباقات الماراثون، والبطل السابق “وانغ” الحاصل على جوائز في سباقات الماراثون المحلية في الصين، إلى جانب العداءة “هوقو” التي تشارك تجاربها في مجتمع العدائين بالصين، والعداءة “شياوفانغ” التي توثق يومياتها في التدريبات والمنافسات.

ويؤكد ماراثون الرياض 2025 مكانة العاصمة السعودية كوجهة رياضية عالمية نابضة بالحياة، تستقطب عشاق الرياضة من مختلف أنحاء العالم، مقدمة لهم تجارب رياضية وثقافية لا تُنسى.