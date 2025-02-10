شكرا لقرائتكم خبر روح قبل لا تروح.. "دكّة وينتر".. حيث الدفء يلتقي بسحر الشاي في أجواء شتوية مميزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تمتد التجربة إلى ما هو أبعد من مجرد احتساء الشاي، حيث تضم "دكّة وينتر" مجموعة متنوعة من المقاهي والمطاعم التي تقدم نكهات مميزة تلبي جميع الأذواق، كما تحتوي المنطقة على متاجر للتسوق، ومساحات مخصصة للأطفال، مما يجعلها وجهة مثالية للعائلات.
وما يميز "دكّة وينتر" حقًا هو أجواؤها الساحرة، حيث يمكنك الاستمتاع بالجلسات حول شبات النار، والجلوس تحت النخيل والعريش، أو داخل الخيام الريفية، مما يخلق بيئة مثالية للاسترخاء والانغماس في محادثات ممتعة مع الأصدقاء والعائلة.
ويستمر الحدث حتى 28 فبراير، ويستقبل الزوار يوميًا من 3:30 مساء حتى 2:00 صباحاً. لذا "روح قبل ما تروح" واستمتع بهذه التجربة الفريدة قبل انتهاء الموسم.
لا تفوّت الفرصة.. آخر أيام المتعة بانتظارك!
ما زال هناك أكثر من 1000 تجربة و500 عرض سياحي في 7 وجهات سعودية ساحرة، من حائل والعلا إلى جدة والبحر الأحمر.
استمتع بمواسم الفنون والمغامرات، من موسم الرياض والدرعية والعلا إلى رالي داكار وميدل بيست وكروز السعودية، وانطلق في تجربة التخييم والهايكينغ وسط أجواء شتوية مثالية.
لا تضيع الفرصة! عش التجربة قبل أن ينتهي الموسم، واكتشف التفاصيل عبر الرابط:
www.visitsaudi.com/ar/campaigns/winter
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